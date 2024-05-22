Indiana Pacers koçu Rick Carlisle, Pacers'ın Doğu Konferansı Finalleri serisinin 1. maçında Boston Celtics'e aldığı yenilginin sorumluluğunu üstlendi.



Pacers, Doğu Finalleri'nin 1. maçını galibiyetle terk etmeye yakın olsa da, maç sonunda kaçırılan şutlar, yapılan top kayıpları ve Jaylen Brown'ın kritik üçlüğünü de içeren bir sekans, ekibin uzatmada Celtics'e 128-133 yenilmesine sebep olmuştu.



Carlisle yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini şu ifadelerle belirtti:



"Bu mağlubiyet tamamen benim yüzümden. Bitime 10 saniye kala mola almalıydık ve bir şekilde serbest atış çizgisine gitmenin bir yolunu bularak maçı sonlandırmalıydık. Ama öyle olmadı. Başka hatalar da yaptık ama adamlarımızın yalnızca bu maçta gösterdikleri efora konsantre olmaları yeterli. Perşembe günü geri döneceğiz."



Pacers, dördüncü çeyreğin bitimine iki dakika kala beş sayı öndeyken, 30 saniyeden az bir süre kala bu fark üç sayıya inmişti. Tyrese Haliburton ve Andrew Nembhard'ın dikkatsiz top kayıpları yapması sonrası, Carlisle'ın mola almamayı ve faul yapmamayı tercih etmesiyle, Brown'ın üçlüğüyle skor eşitlenerek maç uzatmaya gitmişti.



Celtics bu bölümde de daha iyi bir hücum performansı ortaya koyarak galip gelmeyi başarmıştı.





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