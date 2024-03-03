Cardoso duble yaptı, Göztepe kazandı!

Trendyol 1. Lig 25. haftasında Göztepe, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yendi. Boluspor'un 7 maçlık serisini bitiren Göztepe, 8 maçta 6. galibiyetini aldı.

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Cardoso duble yaptı, Göztepe kazandı!
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03 Mart 2024 18:10
Trendyol 1. Lig 25. haftasında Göztepe, Boluspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 2-0 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri penaltıdan 45+6'da ve 49'da Romelu Cardoso kaydetti. 

Son 8 maçta 6. galibiyetini alan Göztepe puanını 52'ye yükseltti. 7 maçlık yenilmezlik serisi biten Boluspor ise 39 puanda kaldı.

Gelecek hafta Göztepe, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Boluspor ise Giresunspor'u konuk edecek.


 

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