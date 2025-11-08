CANLI | Galatasaray - Beşiktaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN, Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma saat 14.00'te başladı.
Karşılaşmayı hakem Havva Nur Demir yönetiyor. Mücadele Galatasaray'ın YouTube hesabından canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GALATASARAY: 3 (32' V. Giacinti 39' Ebru Topçu 45+1' Marta Silva)
BEŞİKTAŞ: 0
(İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER:
Galatasaray: Angel, Demehin, Eda, Chang, Lalia, Marta, Ebru, Julia, Valentina, Ecem, Elif
Beşiktaş: Ezgi, Didem, Teodora, Aleksic, Kome, Ece, İlayda, Esra, Yeliz, Meryem, Nehir
