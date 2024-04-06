İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton ile Burnley karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Everton 1-0'lık skorla kazandı.
Everton'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti.
Burnley'de Dara O'Shea 67. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Everton, puanını 29'a yükseltirken Burnley ise 19 puanla 19. sırada kaldı.
Everton, gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak. Burnley ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.
Everton'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti.
Burnley'de Dara O'Shea 67. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Everton, puanını 29'a yükseltirken Burnley ise 19 puanla 19. sırada kaldı.
Everton, gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak. Burnley ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU