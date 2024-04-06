Calvert-Lewin Everton'a hayat verdi

Everton, sahasında ağırladığı Burnley'i Dominic Calvert-Lewin'in golüyle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Calvert-Lewin Everton'a hayat verdi
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06 Nisan 2024 19:33
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton ile Burnley karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Everton 1-0'lık skorla kazandı.

Everton'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti.

Burnley'de Dara O'Shea 67. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Everton, puanını 29'a yükseltirken Burnley ise 19 puanla 19. sırada kaldı.

Everton, gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak. Burnley ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

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