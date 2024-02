Çağdaş Bodrum'un hedefi galibiyet serisi yakalamak

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Darüşşafaka galibiyetiyle averajla düşme hattından çıkan Çağdaş Bodrum Spor, seri yakalayarak alt sıralardan uzaklaşmayı istiyor.



Ligde 12 Şubat Pazartesi günü Bursaspor'u konuk edecek Bodrum ekibinde antrenör Ahmet Çakı, "Ligde üst üste çok ciddi takımlarla oynadık. Özellikle Aliağa Petkimspor maçı ile başlayan seride bu ligin tecrübeli ekipleri Anadolu Efes, Fenerbahçe, Türk Telekom ve Darüşşafaka'yla karşılaştık. Lig zorlu, bizim takımın açıkçası Play-Off'la falan işimiz yok. Bizim ihtiyacımız olan şey her maçı tek tek bakıp her hafta kazanmak. Şimdi önümüzde çok önemli Bursaspor maçı var bütün isteğimiz kendi evimizde daha doğrusu Muğla'da en iyi şekilde oynayarak üst üste ikinci galibiyetimizi almak" dedi.



Bursaspor maçını kazanarak milli araya galibiyetle girmek istediklerini belirten Çakı, "Bizim sadece müdafaayı biraz daha iyi yapıp maçları kazanma noktasında daha akıllı olmamız lazım. Bursaspor maçını inşallah kazanarak milli takım arasına o şekilde gireriz. Biz ligin 15'incisiydik. Darüşşafaka önündeki galibiyetle şu an Merkezefendi ile aynı galibiyetteyiz. Amacımız bir galibiyet daha alıp oradan uzaklaşmak. Onun dışında başka bir sıralamayla açıkçası şu an ilgilenmiyoruz. Çünkü sıralamaya, rakibe bakarsanız bu sizi yanıltır. Bugüne kadar düşen takımlar hep böyle düşmüştür. Aşağıya değil de hep yukarıya bakarsanız genelde sonucu alamazsınız. Ben ısrarla yukarıya bakmamayı kendi takımıma bakmayı tercih ediyorum" diye konuştu.



JOHNSON: "İYİYE GİDİYORUZ"



Çağdaş Bodrum'un skorer isimlerinden Jaron Johnson, her hafta daha iyiye gittiklerini dile getirdi. Johnson, "Takım maçtan maça daha iyiye gidiyor, gün geçtikçe daha iyiye giden bir grafiğimiz var. Sadece maçtan maça, adım adım düşünüyoruz. Her maça sıkı çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz ve dediğim gibi günden güne daha iyiye gidiyoruz. Son dönemde şutlarım giriyor, özgüvenim yerinde, takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyor. Son maçta iyi oynadık tekrar son maçtaki gibi iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Bunun için de çalışmaya devam ediyoruz. Biz de sıralamaya baktığımızda çok fazla fark olmadığını görüyoruz. Birkaç maç kazanarak işler değişebilir bir anda yukarılara çıkabiliriz ve buna inanıyoruz. Eğer işler istediğimiz gibi giderse iyi bir Play-Off takımı olacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.