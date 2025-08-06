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Beşiktaş'ta gündem yıldız sol kanat!

Sol kanat transferini bitirmek isteyen Beşiktaş, Chelsea'nin gözden çıkardığı Raheem Sterling'i yakından takip ediyor.

calendar 06 Ağustos 2025 08:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta gündem yıldız sol kanat!
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Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim için daha takip başladı.

Hücum hattında kanatlara mutlaka takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Raheem Sterling ismi öne çıktı.

CHELSEA GÖZDEN ÇIKARDI

Chelsea'nin gözden çıkardığı ve kadro listesinden bile sildiği deneyimli futbolcu, yeni bir kulüp arayışına girdi. Bu kapsamda Sterling, Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Siyah-beyazlıların şu anda 30 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği vurgulandı. Beşiktaş'ın yanısıra West Ham ile Fulham'ın resmi temasları sıklaştırdığı aktarıldı. Sterling'in ise kariyerine hangi ülkede devam etmeye karar veremediği ve İngiltere dışında farklı bir ülkede oynamayı düşünebileceği dile getirildi.


İNGİLİZ DEVLERİNDE YER ALDI

Raheem Sterling, İngiltere'de önemli kulüplerde forma giydi. Geçen sezonu Londra kulübü Arsenal'de kiralık olarak geçiren Sterling, Chelsea, Liverpool ve Manchester City gibi dev takımlarda oynadı. İngiltere Milli Takımı'nda da bugüne dek 82 kez forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de toplam 4 şampiyonluk yaşadı.

FULHAM DEVREDE

İngiltere'de Fulham, Crystal Palace ve West Ham United'ın transfer listesinde olan Raheem Sterling'in görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Özellikle Fulham'ın başarılı yıldızı çok istediği aktarıldı. West Ham United'ın da bu transferde istekli olduğu dile getirilirken son sözün Sterling'de olacağı dile getirildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Arsenal'de kiralık geçiren Sterling, 28 maça çıktı ve 1 gol 5 asistlik katkıda bulundu.

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