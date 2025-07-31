Haber Tarihi: 31 Temmuz 2025 16:04 - Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 16:04

Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ve işlem kodu

Başakşehir'de başlatılacak Damla Kent Projesi için Borsa İstanbul'da talep toplama işlemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut tarafından hazırlanan gayrimenkul finansman çeşidi Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor. Projeye ev sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyenler katılabiliyor. Peki, Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır, halka arzı ne zaman?

Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ve işlem kodu
Abone Ol
Gayrimenkul Sertifikası sayesinde ilgililer Damla Kent Projesi'nden küçük birikimlerle ev sahibi olma şansını elde ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul'da halka arz oluyor. Sertifika, halka arz sürecinde ''DMLKT'' işlem kodu ile talep toplayacak. Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arz tarihi ve fiyatı...

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HALKA ARZ TARİHİ VE FİYATI

Damla Kent Projesi'ndan ev sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar için Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor. ''DMLKT'' işlem kodu ile talep toplayacak Gayrimenkul Sertifikası değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 lira olacak.

Halka arz, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da gerçekleşecek.

Gayrimenkul sertifikası ile üç farklı kazanç yolu da sunulmuş oluyor. İlki konut edinme, ikincisi yatırımcının dairelerini açık artırma ile satması ve üçüncüsü de sertifikaları Borsa İstanbul'da alıp satmak.


5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi'nde 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabındaki 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri şöyle:

62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Tottenham, hazırlık maçında Arsenal'i tek golle geçti Arsenal Tottenham, hazırlık maçında Arsenal'i tek golle geçti
Tottenham, orta sahasını Bayern Münih'te buldu Tottenham Tottenham, orta sahasını Bayern Münih'te buldu
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi Gündem Üniversiteler ne zaman açılacak? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi
10 gollü çılgın maçta kazanan Barcelona! Barcelona 10 gollü çılgın maçta kazanan Barcelona!
Isak'ın Liverpool ısrarı sürüyor Liverpool Isak'ın Liverpool ısrarı sürüyor
Fenerbahçe'yi korkutan haber: Asensio Fenerbahçe Fenerbahçe'yi korkutan haber: Asensio
Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ve işlem kodu Gündem Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ve işlem kodu
Semih Kılıçsoy, İtalya yolunda Beşiktaş Semih Kılıçsoy, İtalya yolunda
58. TSYD Ankara Kupası sahibini bulacak Futbol 58. TSYD Ankara Kupası sahibini bulacak
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a Sevilla müjdesi: Carlos Cuesta
2
Nicolo Zaniolo'ya Benfica kancası!
3
Galatasaray'da Frankowski, Rennes yolunda!
4
Fenerbahçe yıldızlarını getirdi, sıra UEFA listesinde
5
Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
6
Dusan Tadic'e görülmemiş sözleşme!
7
Fenerbahçe rekorunun peşinde: 40 milyon euro

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.