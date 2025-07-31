Gayrimenkul Sertifikası halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ve işlem kodu

Gayrimenkul Sertifikası sayesinde ilgililer Damla Kent Projesi'nden küçük birikimlerle ev sahibi olma şansını elde ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul'da halka arz oluyor. Sertifika, halka arz sürecinde ''DMLKT'' işlem kodu ile talep toplayacak. Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arz tarihi ve fiyatı...

Damla Kent Projesi'ndan ev sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar için Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor. ''DMLKT'' işlem kodu ile talep toplayacak Gayrimenkul Sertifikası değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 lira olacak.

Halka arz, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da gerçekleşecek.

Gayrimenkul sertifikası ile üç farklı kazanç yolu da sunulmuş oluyor. İlki konut edinme, ikincisi yatırımcının dairelerini açık artırma ile satması ve üçüncüsü de sertifikaları Borsa İstanbul'da alıp satmak.

5 etaptan oluşacak Damla Kent Projesi'nde 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite inşa edilecek. Projenin ilk etabındaki 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri şöyle:

62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika.