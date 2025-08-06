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UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu mücadelesi başladı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik, Belarus ekibi Neman'ı 2-0 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 14 Ağustos'ta oynanacak.

calendar 06 Ağustos 2025 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu mücadelesi başladı
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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi, Klaksvik - Neman maçıyla başladı.

Faroe Adaları'nın Klaksvik takımı, Belarus temsilcisi Neman'ı başkent Torshavn'de Torsvollur Stadı'nda ağırladı.

Maça hızlı başlayan Klaksvik, 26. dakikada Rene Joensen'in ve 45+1'de ise Pall Klettskard'ın golüyle maçı 2-0 kazandı.

Maçın rövanşı, 14 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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