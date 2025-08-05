Feyenoord, Anel Ahmedhodzic'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord, Sheffield United'dan 26 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Anel Ahmedhodzic'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabında, futbolcunun yeni takımının formasıyla fotoğrafı paylaşılırken "Hoş geldin Anel Ahmedhodzic" ifadesi kullanıldı.
Ahmedhodzic, geçen sezon İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da tüm kulvarlarda 42 maçta forma giydi.
Fenerbahçe, Feyenoord ile yarın deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.
Kulübün sosyal medya hesabında, futbolcunun yeni takımının formasıyla fotoğrafı paylaşılırken "Hoş geldin Anel Ahmedhodzic" ifadesi kullanıldı.
Ahmedhodzic, geçen sezon İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da tüm kulvarlarda 42 maçta forma giydi.
Fenerbahçe, Feyenoord ile yarın deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.