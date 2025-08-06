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Yunus Akgün: "Galatasaray benim evim"

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'la sözleşmesini 2029'a kadar uzatan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı kulübe olan bağlılığının imzalarla ölçülemeyeceğini vurguladı. "Galatasaray benim için bir kulüpten çok daha fazlası" dedi.

calendar 06 Ağustos 2025 00:12
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Yunus Akgün: 'Galatasaray benim evim'
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Galatasaray ile sözleşmesini 2029'a kadar uzatan Yunus Akgün, altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulübe bağlılığının imzalarla ölçülmeyeceğini belirtti.

Galatasaray ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalayan milli futbolcu, imza süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Beş yıldızlı Galatasaray logosu önünde Metin Oktay selamı verdiği fotoğrafı paylaşan Yunus, basında sorun yaşandığı iddiaları olan yeni sözleşme süreciyle ilgili, şu ifadeleri kullandı:


"Bu sürecin özeti, daha önce karşılıklı olarak söz verdiğimiz şekilde anlaşmamızın hayata geçmesini beklemekti. Ne kulübümü beklettim ne de bir şeyler için direttim. Galatasaray'a olan bağlılığımın imzalarla ölçülmeyeceğini en iyi siz bilirsiniz. Ben Florya'nın suyunu içmiş, çamurunda top oynamış, bu formanın ne demek olduğunu çocuk yaşta öğrenmiş biriyim. Galatasaray benim için bir kulüpten çok daha fazlası, evim, ailem. Bugün imzamı atarken hissettiğim tek şey, bu camia için uzun yıllar mücadele edecek olmanın heyecanı. Çünkü benim için önemli olan bu büyük armayı hak ettiği en yüksek noktaya taşımak, tribünlerimizle birlikte sevinmek ve hep birlikte zaferlere koşmak.  Şimdi hep birlikte arma için, Galatasaray için, daha nice zaferlere."

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