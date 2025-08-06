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Beşiktaş yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor

Beşiktaş, orta saha transferinde anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'yi İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

calendar 06 Ağustos 2025 08:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor
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Süper Lig'in yeni sezonun başlamasına az bir süre kala Beşiktaş, orta saha transferinde anlaşma sağladığı Wilfred Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor.

Serdal Adalı yönetimi, Nijeryalı yıldız için hem kulübü Leicester City ile hem de Ndidi ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve pürüz kalmadı.

BUGÜN İSTANBUL'DA


Siyah-beyazlılar, yeni transferini bugün (6 Ağustos) İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Orta sahasına Benfica'dan Orkun Kökçü'yü getiren Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 20+7 milyon euro'ya ayrılması sonrasında Ndidi'yi takibe almıştı.

REAL BETIS SON ANDA TALİP OLMUŞTU

28 yaşındaki orta saha oyuncuya transferde Real Betis'in de ilgisi bulunuyordu.

İspanyol kulübü Ndidi için teklifini sundu, ancak kulübü Leicester City ile bonservis bedelinde anlaşma sağlayamadı.

Bu gelişmeler sonrası Real Betis transferden çekildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 9.5 MİLYON EURO

Beşiktaş, Wilfired Ndidi'nin bonservisi için İngiliz ekibine 9,5 milyon euro'luk ödeme yapacak.

Siyah-beyazlılar, Nijeryalı futbolcuya da yıllık 4 milyon euro'ya yakın maaş verecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Ndidi, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.

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