Haber Tarihi: 05 Ağustos 2025 12:11 -
Güncelleme Tarihi:
05 Ağustos 2025 12:11
Zamlı yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı? 2025 Ağustos ödemeleri ne zaman?
Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin yatıp yatmadığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı sonrasında memur maaşlarına yapılan zam oranında yaşlı ve engelli aylıkları da artış göstermişti. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hakedişi olan vatandaşların hesaplarına yatırılan yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri, ağustos ayı itibarıyla zam farkıyla birlikte yatırılıyor. Peki, zamlı yaşlı ve engelli aylığı yattı mı?
Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili beklenen haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş tarafından verildi. Bakan Göktaş, ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin hesaplara bugün itibarıyla yatırılacağını duyurdu. Peki, yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu?
ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ YATIRILDI
Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri ve temmuz farkları 5 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.
ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı.
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 723liradan 4 bin 243 liraya
Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 585 liradan 6 bin 363 liraya yükseldi.
Yaşlı aylıklarına da yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Bu zam oranıyla birlikte 4 bin 664 lira olan 65 yaş aylığı 5 bin 315 liraya yükseldi.
BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerine başlandığını duyurdu. Toplamda 8 milyar 130 milyon TL tutarındaki destek ödemeleri, hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.
Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sosyal yardım politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Engelli ve yaşlı bireylerin topluma aktif şekilde katılımını desteklediklerini belirten Göktaş, bu kapsamdaki tüm hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli bir yaklaşımla yürütüldüğünün altını çizdi.
ZAM FARKLARIYLA ÖDENDİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan güncelleme doğrultusunda, yaşlı ve engelli aylıkları artışlı şekilde hesaplara aktarılıyor.
Ağustos ayı için yapılan ödeme dağılımı şöyle:
Yaşlı aylığı: 4 milyar 540 milyon TL
Engelli aylığı: 3 milyar 590 milyon TL
Toplamda 8 milyar 130 milyon TL'lik sosyal yardım desteği, hak sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.
Göktaş, ödemelerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, yaşlı ve engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını yineledi.
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