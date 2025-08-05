Zamlı yaşlı ve engelli aylıkları yattı mı? 2025 Ağustos ödemeleri ne zaman?

Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleriyle ilgili beklenen haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş tarafından verildi. Bakan Göktaş, ağustos ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin hesaplara bugün itibarıyla yatırılacağını duyurdu. Peki, yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu?

Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri ve temmuz farkları 5 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı.

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 723liradan 4 bin 243 liraya

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 585 liradan 6 bin 363 liraya yükseldi.

Yaşlı aylıklarına da yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Bu zam oranıyla birlikte 4 bin 664 lira olan 65 yaş aylığı 5 bin 315 liraya yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerine başlandığını duyurdu. Toplamda 8 milyar 130 milyon TL tutarındaki destek ödemeleri, hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen sosyal yardım politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Engelli ve yaşlı bireylerin topluma aktif şekilde katılımını desteklediklerini belirten Göktaş, bu kapsamdaki tüm hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli bir yaklaşımla yürütüldüğünün altını çizdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan güncelleme doğrultusunda, yaşlı ve engelli aylıkları artışlı şekilde hesaplara aktarılıyor.

Ağustos ayı için yapılan ödeme dağılımı şöyle:

Yaşlı aylığı: 4 milyar 540 milyon TL

Engelli aylığı: 3 milyar 590 milyon TL

Toplamda 8 milyar 130 milyon TL'lik sosyal yardım desteği, hak sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Göktaş, ödemelerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, yaşlı ve engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını yineledi.