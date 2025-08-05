MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan 'VAR' açıklaması!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ekol TV canlı yayınında futbol gündemine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.



İşte Ferhat Gündoğdu'nun o açıklamaları;



"Geçtiğimiz seneki artılarımızı ve eksiklerimizi yaz döneminde masaya yatırdık. Bu sene, ligler bittikten sonra yaklaşık 3 ay süren uzun bir hazırlanma sürecimiz oldu. Umarım sahaya yansıtırız."

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON HANGİ KURALLAR UYGULANACAK?"

VAR'A YABANCI GÖZLEMCİ!

"BANA BİR HAKEMDEN TELEFON GELDİ"

"BU SEZONDA DA YABANCI "VAR" OLACAK MI?"

SAHTE SAĞLIK RAPORU İDDİASI...

"BAHİS ÇETELERİNE GİREN HAKEMLER VAR MI?"

"Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Tüm hakemlerimize başarılar diliyorum. Aldığım olumlu olumsuz değerlendirmelerde nasıl bir yönetim yaptığımızı hissettim. Gelen tepkilerden iyi bir sezonu geride bıraktığımızı anladım ama yeterli değil. Yaz sezonunda eksilerimizi ve artılarımızı masaya yatırdık. Geçen yıl atandığımızda fazla hazırlanma şansımız yoktu ama bu sefer daha iyi hazırlandık sezona.""Önümüzdeki sezon yoğun teknoloji kullanımı devam edecek. Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlere kamera takıldı. Bu sezon biz bunu yetiştiremeyiz. Önümüzdeki sezon 4. hakem ve federasyon temsilcilerimizde yaka kamerası olacak. Ses ve görüntüyü kaydedecek. Kimseyi cezalandırmak değil, 'dikkat radar var' demek istiyoruz. Bu kamera disiplin olaylarına karşın kullanılacak ama görüntüler VAR kayıtları gibi kamuoyuna açıklanmayacak. ASELSAN'ın ürettiği ürünü biz de kullanacağız. Anlaşma yapılmak üzere. Biz yerli ve milli olması için önemli.""İlk haftadan itibaren VAR odasında gözlemci olacak. İki amacı var bir tanesi VAR odasındaki süreçleri kontrol etmek, diğeri de her mekanizmanın kontrol edilmesidir. Gözlemcilerin iki tanesi yabancı olacak. VAR hakemlerimiz ise yerli olacak. Bu sene kendi VAR hakemlerimiz ile devam etmek istiyoruz.""Televizyon yorumcuları gözlemcilik yapmamalı. Gazetecilik ve spor yorumculuğu yapanlar gözlemcilik yapmamalı. Benim böyle bir teklifim olmuştu ama zamanlaması yanlıştı. Bunu öneri olarak götürdüm ama tam kendimi açıklayamadım. Artık biraz daha zamanımız var. Tekrar gündeme getirebiliriz.""Bana bir hakemden birinci görev döneminde telefon geldi ve 'bende bütün VAR kayıtları var' dedi. Ben hemen arkadaşlarımla tutanak tuttum. Bizim bu olayın sonucunu görmeye görevimizin zamanı yetmedi. Sonradan öğrendik ki bu hakemler hakkında işlem yapılmamış. Tekrar göreve geldiğimizde bununla ilgili hukuk kurullarına başvuru yaptık."VAR odasında artık gözlemci olacak ve gözlemcilerin iki tanesi yabancı olacak. Bu sene niyetimiz, kendi VAR hakemlerimizle devam etmek."Böyle bir iddia var. Bununla ilgili adı geçen arkadaşlardan birisini yurt dışında görev yaparken gördüm. TFF Başkanımıza durumu söyledim. İnceleme yapılıyor ve ilgili hastanelere yazılar gönderildi.""Bahis çetelerine giren hakem var mı bunu bilmem imkansız. Şu ana kadar böyle bir ihbarla karşılaşmadım. Biz dedikoduya bile sert tepki veriyoruz. Hakemlere 'hakemlikle ilgili size verilen talimatlar dışında bir telefon açtıklarında telefonu kapatın' diyerek talimat verdik. Buna uymayan iki arkadaşımıza teşekkür ettik ve yollarımızı ayırdık. Bir daha maç vermedik. Kurala uymayanla çalışmıyoruz. Hatta Süper Lig'de çalışmayacağımız hakemle ilgili disiplin soruşturması başlattık."







"Önümüzdeki sezon Süper Lig'de VAR doğruluk oranını yüzde 91'e kadar çıkarmak istiyoruz. Uluslararası bir VAR direktörü ile çalışıyoruz. Tarafsız bir kişi tarafından ölçümler yapılıyor. Yerli VAR hakemlerinin yüzde 87.9 doğruluk oranı varken yabancı VAR hakemlerimizde ise yüzde bu oran yüzde 88.0. Yani binde bir fark var. Bu kadar az farka rağmen neden yabancı hakemle çalıştınız diye soracak olursanız; güven sorunu. Aynı kararları veriyoruz ama yabancıya daha çok güveniyorlar. Güven sorununu anlayabiliyorum."



"HAKEMLER TAKIMLARINI SÖYLEYECEK Mİ?"



"Biz duygusal bir toplumuz. O yüzden bunları konuşamayız. Zaten güven sorunumuz var daha da güvensizlik olabilir. Biliyorsunuz bir hakemimiz online toplantıya yeğeninin bilgisayarından girdi. Biz o konuda disiplin uyarısı yaptık. O akşam evinde olmalı ve toplantıya düzgünce hazırlanmalıdır."



GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI



"Geçen sene yarıda kalan bir mücadele vardı; Galatasaray-Adana Demirspor maçı. O maçtan sonra benim telefonum susmadı. Telefonum maç tatil olduktan sonra susmadı. Çoğu numaraları ilk kez gördüm. Abuk subuk mesajlar geldi. Hukuki işlemler sürüyor."



"HAKEMLER ELEŞTİRİLERDEN ETKİLENİYOR MU?"



"Bana hakemler, 'televizyonda haksız eleştiri yapılıyor' diyorlar ama artık onlar da biliyor kimin ne niyetle yaptığını. Başkanımız bize bit yetki verdiyse sonuna kadar destek oluyor. Bunu bütün sezon gerçekleştirdi. Bu konuda çok hassas."



"HAVUZ SİSTEMİ BAŞARILI OLDU"



"Süper Lig ve 1. Lig hakemleri ayrıydı ama biz havuz sistemi ile birleştirdik. Havuz sisteminden kardeşlerimiz görevlerini başarıyla tamamladılar. Mesela Ozan Ergün hakemimiz geçen sene 29 mücadeleyi yönetmiş, başarısı kabul edilenin üstündeydi. 1. Lig kadrosundaydı şimdi ilk 10 hakemin içerisinde ve sezonda zor maçları ona vereceğiz. Kulüplerimizin neredeyse tamamı genç hakemlerimizi desteklediler. Onlara tek tek teşekkür ederim. Seneye 14 ve daha sonra 18 hakeme çıkartacağız ve bataklıktaki hakemler de doğru yolu bulacak."











"HALİL UMUT MELER TESTLERİ GEÇEMEDİ Mİ?"



"Geçtiğimiz hafta gerçekleşen teste Halil Umut Meler hakemimiz teste 36'ncı turda bıraktı, koşamadı. Perşembe günü koşu hakkı var, takip ediyoruz. Bilimsel şekilde incelemeler yapıyoruz. O gün koşuyu yapacak ve görevinde devam edecek. Koşamazsa eğer görevinde devam edemeyecek. Halil Umut Meler bizim tek elit hakemimiz."



HAKEMLERİN MAAŞLARI İÇİN AÇIKLAMA



"Avrupa'daki hakemlere baktık. Orada 1000 Euro ile 2 bin 500 Euro arasında maaş alan hakemler var. Biz de bunun ortalaması kadarını baz aldık. Maç olarak ayrım yaptık. Derbi ile zor maçlarda yüksek ücret ödenecek. Hemen hemen iki katı alınacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Haklarını alacaklar."



KALECİLERDE 8 SANİYE KURALI



"Bu seneki en önemli değişiklik bu oldu. Etrafında kaleciyi rahatsız eden bir futbolcu yoksa 8'den geriye doğru sayılacak. Son 5 saniyede ise eliyle göstermeye başlayacak. Topu hemen çıkarmak zorunda kalacak. Bunun amacı kaleciyi ikaz etmek. Çıkarmazsa eğer köşe vuruşu kullanılacak."



"KAPTANLARA İZAH YAPILACAK MI?"



"Herhangi bir karardan sonra hakemin etrafını saramazsın. Hakemlerin sadece takım kaptanına izah edebilir pozisyonu. Penaltılarda çift dokunuş olursa ve gol olursa tekrarlanacak, gol olmazsa ise endirekt serbest vuruş gerçekleşecek."



"KADIN HAKEMLER SÜPER LİG'DE GÖREV ALACAK MI?"



"Sadece Süper Lig ve 1. Lig'i konuşursak haksızlık etmiş oluruz. Kadın hakemlerimiz için teşvik ediyoruz. İki kadın arkadaşımız erkek koşusunu başarıyla tamamladı, hedefimiz bunlardan bir arkadaşımızı üst klasmana dahil etmek. Yine bir kadın hakemimizi VAR hakemi yapmaya çalışıyoruz. Kadın hakemlerimizi motive ediyor bu durum. Kadınlarımıza önem vermeye devam edeceğiz."



