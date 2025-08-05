Kariyerinde Real Madrid, Eintracht Frankfurt gibi takımlar bulunan Luka Jovic'in yeni adresi belli oldu.



AEK, JOVİC'İ AÇIKLADI



Luka Jovic'in yeni durağı Yunanistan oldu. Sırp golcü AEK Atina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Sırp golcünün yıllık yaklaşık 2,5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.



KARİYERİ



Kızılyıldız altyapısında yetişen Jovic kariyerinde Benfica, Real Madrid, Fiorentina ve Milan'da forma giydi.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonda Milan formasıyla 17 maça çıkan Sırp futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.



