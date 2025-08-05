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Luka Jovic, AEK Atina'ya transfer oldu!

Yunanistan Süper Lig takımı AEK Atina, Milan'dan ayrılan Luka Jovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 05 Ağustos 2025 16:49 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 16:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Luka Jovic, AEK Atina'ya transfer oldu!
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Kariyerinde Real Madrid, Eintracht Frankfurt gibi takımlar bulunan Luka Jovic'in yeni adresi belli oldu.

AEK, JOVİC'İ AÇIKLADI

Luka Jovic'in yeni durağı Yunanistan oldu. Sırp golcü AEK Atina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sırp golcünün yıllık yaklaşık 2,5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

KARİYERİ

Kızılyıldız altyapısında yetişen Jovic kariyerinde Benfica, Real Madrid, Fiorentina ve Milan'da forma giydi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Milan formasıyla 17 maça çıkan Sırp futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

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