03 Ağustos
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2-1
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3-2
03 Ağustos
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03 Ağustos
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0-2
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Joao Palhinha Tottenham'da!

Tottenham, Bayern Münih forması giyen ön libero Joao Palhinha'yı kadrosuna kattı.

calendar 03 Ağustos 2025 22:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Joao Palhinha Tottenham'da!
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İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham, kadrosunu sürpriz bir hamleyle güçlendirdi.

Kuzey Londra temsilcisi Tottenham, Bayern Münih'den Joao Palhinha'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla, 2025/26 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

 SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Anlaşmaya göre Tottenham kiralama bedeli olarak 5 milyon Euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 25 milyon Euro.

Bayern Münih'le 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Palhinha, geçen sezon tüm kulvarlarda 25 maçta oynamış ve Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.

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