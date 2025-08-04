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LGS tercih sonuçları 2025 MEB sorgulama ekranı: LGS yerleştirme sonuçlarına göre boş kontenjanlar ve lise taban puanları
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2025 12:15 -
Güncelleme Tarihi:
04 Ağustos 2025 12:15
LGS tercih sonuçları 2025 MEB sorgulama ekranı: LGS yerleştirme sonuçlarına göre boş kontenjanlar ve lise taban puanları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sonuçları açıklandı. Heyecanla beklenen sonuçlara MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilecek. Tercih sürecinin ardından öğrenciler, hangi liseye yerleştiklerini öğrenmenin yanı sıra boş kontenjanlar ve taban puanlara da ulaşabiliyor. MEB'in sonuç ekranı üzerinden öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek hangi okula yerleştiklerini öğrenebilecek. Bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise 1. nakil başvuru süreci başlayacak. İşte 2025 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranıyla güncel boş kontenjanlar ve lise taban puanları.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 LGS tercih sonuçlarını açıkladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan tercihler doğrultusunda öğrencilerin hangi okula yerleştirildiği belli oldu. Yerleştirme sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ve e-Okul sistemi aracılığıyla sorgulanabiliyor. LGS kapsamındaki merkezi yerleştirme sürecinde hangi liseye yerleştiğini öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Peki 2025 LGS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
2025 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
MEB tarafından ilan edilen duyuru sonrasında, öğrencilerin lise yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Sonuç bilgilerinde öğrencilerin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.
LİSE BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLAR 2025
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar da duyuruldu. Bu kontenjanlar, 2. yerleştirme tercihleri için fırsat sunarken, okulların taban puanları da öğrencilerin yeniden tercih yaparken dikkate alacağı önemli veriler arasında. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki nitelikli liselere ait kontenjanlar yakından takip ediliyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI SONRASI NAKİL SÜRECİ BAŞLAYACAK
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak.
Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.
Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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