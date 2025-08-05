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Michy Batshuayi Avrupa'da dibi gördü: 45 gündür teklif yok

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Michy Batshuayi, Almanya'da kadro dışı kaldı. 45 gündür hiçbir kulüpten teklif almayan golcünün kariyeri çıkmazda.

calendar 05 Ağustos 2025 11:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Michy Batshuayi Avrupa'da dibi gördü: 45 gündür teklif yok
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Türkiye kariyerine Beşiktaş'ta başlayan, Fenerbahçe'de gol anlamında en verimli dönemini yaşayan ve Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, şimdi ise kariyerinin en zor günlerinden birini yaşıyor.

45 GÜNDÜR TEKLİF YOK

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un gelecek sezon planlamasında yer almayan 31 yaşındaki forvet, menajerine "sürekli forma giyebileceğim bir kulüp bul" mesajı verdi. Ancak yaklaşık 45 gündür birçok takıma önerilmesine rağmen, Batshuayi'ye şu ana kadar hiçbir resmi teklif ulaşmadı.


MOTİVASYONU DÜŞTÜ

Bu durumun oyuncunun motivasyonunu düşürdüğü, antrenmanlara isteksiz çıktığı belirtiliyor.

KARİYERİNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Batshuayi, Türkiye kariyerine 2021/22 sezonunda Beşiktaş'ta başladı. Siyah-beyazlı formayla 42 karşılaşmada 14 gol, 3 asist üreten forvet, Süper Lig'deki 33 maçta 14 golle takımın en skorer oyuncularından biri oldu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde gol atamaması ve istikrarsız performansı eleştirilere neden olmuştu.

2022 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Batshuayi, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. İlk sezonunda 32 maçta 20 gol atan oyuncu, Süper Lig'de 12 gol, Türkiye Kupası'nda 5 maçta 5 gol kaydetti. Bir sonraki sezon ise 43 maçta 24 gole ulaştı; ligde 27 maçta 12 gol, Konferans Ligi'nde 13 maçta 6 gol, Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 6 gol atarak etkili bir grafik sergiledi.

2024 yazında Galatasaray'a imza atan Batshuayi, sarı-kırmızılı takımda ise aradığını bulamadı. 2024/25 sezonunda şu ana dek 30 resmi maça çıkan golcü, sadece 7 gol kaydetti. Süper Lig'de 18 maçta 5 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol atabilen Batshuayi, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde ise skor katkısı veremedi.

SON SEZON RAKAMLARI

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Frankfurt'a imza atan Batshuayi, Alman ekibiyle sadece 11 maça çıktı ve 3 gol atabildi. Performansının beklentileri karşılamaması, kulüplerin geri adım atmasında etkili oldu.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Henüz 30'lu yaşlarının başında olmasına rağmen, ciddi bir duraklama dönemine giren Batshuayi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Menajeri, hâlâ oyuncusuna yeni bir rota çizmek için temaslarını sürdürüyor. 

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