Beşiktaş'ta Chamberlain dönemi sona eriyor!

Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, kadro planlaması kapsamında önemli bir ayrılık gündemde.



Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



ALACAKLARININ TAMAMI ÖDENECEK





İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetme kararı aldı. Kulüp, sözleşme feshi karşılığında Chamberlain'e alacaklarının tamamını ödemeyi kabul etti.



20 MAÇTA 1 GOL





2023 yazında Liverpool'dan bedelsiz olarak transfer edilen deneyimli orta saha oyuncusu, Türkiye'deki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Chamberlain, 2024/25 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta yalnızca 1 gol kaydedebildi.



PREMIER LİG'E DÖNECEK

Ayrılığın ardından İngiliz oyuncunun rotasının yeniden Premier Lig olması bekleniyor. Habere göre Chamberlain'in, Leeds United ile sözleşme imzalama ihtimali oldukça yüksek.



