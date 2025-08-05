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Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler!

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'dan transfer ettiği Jhon Duran için Fatih Terim'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

calendar 05 Ağustos 2025 13:20
Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler!
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Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Jhon Duran için övgü dolu ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Fatih Terim'den 21 yaşındaki Kolombiyalı genç futbolcu hakkında bilgi aldığını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen "Jhon Duran'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En önemli referanslarda biri Fatih hocadır. Hocayla görüştüğüm zaman 'Çok ilginç bir oyuncu, kariyerinde patlama yapabilir' dedi." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jhon Duran, Fenerbahçe'de oynadığı üç hazırlık maçında iki gol kaydetti.

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