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Mert Hakan Yandaş: "Tünelin sonundaki ışığı görüyorum"

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, Feyenoord maçı öncesinde konuştu.

calendar 05 Ağustos 2025 20:13 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 20:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Mert Hakan Yandaş: 'Tünelin sonundaki ışığı görüyorum'
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Fenerbahçe'nin takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Feyenoord maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan deneyimli futbolcu, hem fiziksel durumuyla ilgili bilgi verdi hem de takım içindeki rolüne dair önemli mesajlar paylaştı.

"TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIĞI GÖRÜYORUM"

Sakatlık sürecine değinen Yandaş, "Talihsiz bir süreç yaşadım. Dünyada çok sık rastlanmayan bir sakatlık geçirdim. Ama geri dönmek için büyük bir mücadele veriyorum. Dört aydır her gün 3-4 saat bireysel idman yapıyorum. Şu anda tünelin sonundaki ışığı görmüş durumdayım. En kısa sürede takıma dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATIYORUZ"



Saha dışında da takıma destek vermeye devam ettiğini belirten kaptan, "Takıma hem saha içinde hem de saha dışında yardımcı olmak istiyorum. Şu an aktif olarak sahada olamasam da desteğim sürüyor. Yeni gelen oyunculara Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü anlatıyoruz, bu bizim için çok önemli. Bu rolü üstlenmeye devam edeceğim," dedi.

Mert Hakan Yandaş'ın kısa süre içinde yeniden sahalara dönmesi bekleniyor. 6 Ağustos'taki Feyenoord karşılaşmasında forma giymesi beklenmese de, tecrübeli oyuncunun takıma moral ve motivasyon anlamında katkı vermesi bekleniyor.

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