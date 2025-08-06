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Galatasaray'dan kontenjan hamlesi: Matvey Kislyak!

Galatasaray, 2002 kuralında avantaj sağlayacak olan 2005 doğumlu Matvey Kislyak için devrede. Okan Buruk'un Rus futbolcuyu çok beğendiği ifade ediliyor.

calendar 06 Ağustos 2025 09:22
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan kontenjan hamlesi: Matvey Kislyak!
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Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha hattına genç ve potansiyelli bir takviye yapma hazırlığında. Sarı-Kırmızılılar'ın radarına, Rus futbolunun parlayan yıldızlarından Matvey Kislyak girdi.

CSKA Moskova forması giyen 2005 doğumlu futbolcu, merkez orta sahadaki dengeli oyun yapısıyla dikkat çekiyor. 1.80 boyundaki Kislyak, genç yaşına rağmen sahadaki olgun performansıyla teknik heyetin ilgisini çekmiş durumda. Aslan'ın transfer planlamasında, yerli oyuncu statüsüne yakın yaş gruplarındaki oyuncular da önemli rol oynuyor.

KONTENJANDA ELİNİ RAHATLATACAK

2005 doğumlu olması sayesinde 2002 jenerasyon kontenjanında eli rahatlayacak Cimbom, Kislyak'ı "fırsat transferi" olarak değerlendiriyor. Genç oyuncunun kulübü CSKA ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI


Kislyak, geçtiğimiz sezon 33 maçta görev alırken, 29 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Sezonu 4 gol ve 1 asistle tamamladı. 

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