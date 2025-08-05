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Filenin Sultanları Sırbistan'ı yine yendi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya kampında Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 3-2 kazanarak Tayland'daki Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını galibiyetle sürdürdü. Milliler, rakibiyle oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanmıştı.

calendar 05 Ağustos 2025 23:07
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Sultanları Sırbistan'ı yine yendi!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya kampında Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Ay-yıldızlılar, Gloria Sports Arena'da Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçından 22-25, 18-25, 25-22, 25-18 ve 18-16'lık setlere 3-2 galip ayrıldı.

Rakibiyle dün yaptığı ilk hazırlık maçını 3-0 kazanan A Milli Takım, Antalya kampını yarın Sırbistan ile oynayacağı üçüncü hazırlık karşılaşmasıyla tamamlayacak.

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