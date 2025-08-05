Filenin Sultanları Sırbistan'ı yine yendi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya kampında Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 3-2 kazandı.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.



Ay-yıldızlılar, Gloria Sports Arena'da Sırbistan ile oynadığı ikinci hazırlık maçından 22-25, 18-25, 25-22, 25-18 ve 18-16'lık setlere 3-2 galip ayrıldı.



Rakibiyle dün yaptığı ilk hazırlık maçını 3-0 kazanan A Milli Takım, Antalya kampını yarın Sırbistan ile oynayacağı üçüncü hazırlık karşılaşmasıyla tamamlayacak.



