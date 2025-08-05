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Beşiktaş'tan kanat hamlesi: Leon Bailey

Beşiktaş, Aston Villa'nın Jamaikalı kanat oyuncusu Leon Bailey'in şartları hakkında bilgi aldı.

calendar 05 Ağustos 2025 22:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan kanat hamlesi: Leon Bailey
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Beşiktaş'ta transferin en önemli konularından birisi kanat mevkisine yapılacak takviyeler olacak.

Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş, Aston Villa forması giyen Leon Bailey'in şartları hakkında bilgi aldı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Jamaikalı kanat oyuncusunun piyasa değeri 28 milyon euro olup, Aston Villa ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 38 maça çıkan Bailey, 2 gol 4 asistlik katkı sağladı. 

 

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