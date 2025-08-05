Beşiktaş'tan kanat hamlesi: Leon Bailey





Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş, Aston Villa forması giyen Leon Bailey'in şartları hakkında bilgi aldı.



PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ Beşiktaş 'ta transferin en önemli konularından birisi kanat mevkisine yapılacak takviyeler olacak.

Jamaikalı kanat oyuncusunun piyasa değeri 28 milyon euro olup, Aston Villa ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 38 maça çıkan Bailey, 2 gol 4 asistlik katkı sağladı.