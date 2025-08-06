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Fenerbahçe'de rota yeniden Bissouma

Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Malili futbolcu Yves Bissouma için 15 milyon Euro'luk bir paket hazırladığı ifade edildi.

calendar 06 Ağustos 2025 08:18 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 08:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de rota yeniden Bissouma
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Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, dümeni yeniden İngiltere'ye kırdı ve Tottenham'ın yıldızı Yves Bissouma için çalışma başlattı.

Joao Palhinha'yı Bayern Münih'ten kiralayan İngiliz ekibi, Malili futbolcuyu satış listesine koydu ve gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağını duyurduğu belirtildi.

TEKLİF HAZIR

Sabah'ın haberine göre; Bu durumu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler, West Ham United'ın da ilgilendiği 28 yaşındaki ön libero için 15 milyon euroluk bir paket hazırladığı iddia edildi.

DEVİN ÖZEK ADA'YA GİDECEK


Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, önümüzdeki günlerde Ada'ya gidecek ve bu transfer için Tottenham'lı yetkililerle masaya oturacak. Tecrübeli oyuncuyu kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler, tüm imkanlarını bu transfer için seferber edecek. Transferin bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Futbola Mali'deki JMG Bamako'da başlayan Yves Bissouma, 2016'da Lille'e transfer oldu. 2018'de ise Lille'den Brighton'a 16.8 milyon euroya gitti. Malili oyuncu, 2022'de ise 29.2 milyon euroya Tottenham'a geçti. 

 
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