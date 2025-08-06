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Galatasaray'dan rekor: 300 milyon Euro!

Tarihte ilk kez bir takım 300 milyon euro'luk kadro değerini aştı. 311 milyon euro'luk Galatasaray'ı, 266 milyon ile F.Bahçe ve 142 milyonluk değeriyle Beşiktaş takip etti.

calendar 06 Ağustos 2025 08:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan rekor: 300 milyon Euro!
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Sezona flaş transferlerle başlayan Galatasaray, Süper Lig tarihinin gördüğü en pahalı kadroyu oluşturdu.

300 MİLYONU AŞAN İLK KULÜP

75 milyon Euro ile Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu olan Victor Osimhen ve Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna dahil eden sarıkırmızılılar, bu kadro ile tarihe geçti. Takıma şimdiye kadar sadece iki isim dahil eden Galatasaray, Süper Lig tarihinde 300 milyon Euro değeri aşan ilk ekip oldu.


OSIMHEN ZİRVEDE

Osimhen 70 milyon Euro gösterilen piyasa değeri ile açık ara zirvede yer alıyor. Nijeryalı oyuncuyu 35 milyon ile F.Bahçe'de kiralık olarak forma giyen John Duran takip ederken, üçüncü sırayı ise 32 milyonluk değeriyle Sane aldı.

Galatasaray'ın bu sezon renklerine kattığı iki futbolcu da en değerli isimler listesinin zirvesinde kendilerine yer bulurken, sarı-kırmızılılar takıma katılacak yeni isimlerle kadro değerini 350 milyon Euro seviyesine ulaştırmayı planlıyor. G.Saray yönetimi, oluşturmaya çalıştırdığı bu kadro ile Şampiyonlar Ligi'nde minimum son 24'ü hedefliyor. 

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