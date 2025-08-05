Casper Hojer: 'Pazar günü göreceksiniz'

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, maçın önemine dikkati çekti.Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Hojer, bu sezon hem kendi adına hem de takım adına büyük beklenti içinde olduklarını belirtti.Güçlü bir takım oluşturduklarını ifade eden Hojer,dedi.Hojer, takıma hem genç hem de tecrübeli oyuncuların katıldığına işaret ederek,diye konuştu.Hafta sonu iyi bir takıma karşı oynayacaklarını vurgulayan Hojer, şu değerlendirmede bulundu:Hojer, çok kaliteli oyuncuları barındıran bir lig olacağına da dikkati çekerek, şunları kaydetti: