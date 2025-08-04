Liverpool, Nunez'in fiyatını belirledi!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hugo Ekitike'nin transfer edilmesinden sonra gözden düşen Darwin Nunez'in bonservis ücretini belirledi.



TalkSports'un edindiği bilgilere göre; Merseyside ekibi, Uruguaylı golcü için 70 milyon Euro bonservis ücreti talep edecek.



Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Darwin Nunez ile ilgileniyor.



Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 143 maça çıkan Darwin Nunez, 40 gol ve 26 asist ile takımına katkı sağladı.





