Feyenoord-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar gibi ses getiren transferlere imza atan Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kadıköy'e avantajlı bir skorla dönmeyi hedefleyen Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarlar ise ''Fenerbahçe-Feyenoord maçı canlı izle'', ''FB Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, S Sport Plus ile Fenerbahçe-Feyenoord maçı canlı yayın izle ekranı!





FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYNIZ Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Feyenoord maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Fenerbahçe: Livakovic, Semedo, Skriniar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Szymanski, İrfan Can, Talisca, Duran, En-Nesyri

Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman, Zerrouki, Stengs, Timber, Jahanbakhsh, Ueda, Paixão

Fenerbahçe'de yeni transferlerin Feyenoord maçında sahne alması bekleniyor. Jhon Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra Milan Skriniar da Feyenoord karşısında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."