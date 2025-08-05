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Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu oynanan tek maçla başladı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Makkabi Tel Aviv, Hamrun Spartans'ı deplasmanda 90+6'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Rövanş karşılaşması 14 Ağustos'ta oynanacak.

calendar 05 Ağustos 2025 23:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu oynanan tek maçla başladı
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu, Hamrun Spartans - Makkabi Tel Aviv maçıyla başladı.

Malta'nın Paolo şehrindeki Tony Bezzina Stadı'nda oynanan karşılaşmada Malta temsilcisi Hamrun Spartans, İsrail'in Makkabi Tel Aviv ekibini ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hamrun Spartans, N'Dri Philippe Koffi'nin 71. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçerken, Makkabi Tel Aviv, Roy Revivo'nun 79. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.

İsrail ekibi, Elad Madmon'ın 90+6'da attığı golle maçı 2-1 kazanmayı bildi.

Maçın rövanşı, 14 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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