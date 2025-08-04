Haber Tarihi: 04 Ağustos 2025 14:02 - Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 14:02

Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zamam, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın güçlü temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına giden yolda önemli bir virajı dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zamam, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı ilk maçına deplasmanda çıkacak. Rövanş ise İstanbul'da oynanacak. İşte maçların detayları:

İlk Maç: 6 Ağustos Çarşamba günü, Feyenoord Stadyumu'nda TSİ 22.00'de.

Rövanş Maçı: 12 Ağustos Salı günü, Ülker Stadyumu'nda TSİ 20.00'de.

Her iki kritik mücadele de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçları yasal olmayan platformlardan izlememeniz, resmi yayıncı üzerinden takip etmeniz hem yüksek kalitede bir seyir deneyimi sunacak hem de kulübe destek olmanızı sağlayacaktır.

Play-off Turunda Muhtemel Rakip Belli Oldu

Fenerbahçe, Feyenoord engelini aşması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Bu turda sarı-lacivertlilerin rakibi, Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibi olacak. Eğer Fenerbahçe, Feyenoord'a elenirse, Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasından devam edecek.

Hazırlıklar Tam Gaz Devam Ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, oynadığı hazırlık maçlarında iyi bir performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup ederek Feyenoord maçı öncesi moral depoladı.
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