Haber Tarihi: 04 Ağustos 2025 12:48 - Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 12:48

Lise kayıt tarihleri 2025: Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirilen öğrenciler için lise kayıt süreci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımlayacağı takvime göre şekillenecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin kayıtları sistem üzerinden otomatik olarak yapılırken, bazı durumlarda okul yönetimleriyle birebir iletişim kurulması da gerekebiliyor. Peki, 2025 lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Lise kayıt tarihleri 2025: Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
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LGS yerleştirme sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşen öğrencilerin kayıtları genellikle otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Ancak özel okul, yatılı okul ya da pansiyonlu okullara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin belirli belgelerle bizzat başvuruda bulunması gerekebilir. Peki, 2025 lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

LİSE KAYIT TARİHLERİ 2025

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Lise kayıtları için kesin bir tarih açıklanmadı fakat yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

2025 yılı için lise kayıt süreci büyük ölçüde e-Okul sistemi üzerinden yürütülecek. Yerleştirildiğiniz okulun sisteminde adınız görünüyor ise ayrıca kayıt yaptırmanıza gerek kalmaz. Ancak bazı özel durumlar için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

Özel liseye geçiş yapılacaksa: Okulun ilan ettiği tarih aralığında kesin kayıt için okul müdürlüğüne şahsen başvuru yapılmalı.

Pansiyonlu okula kayıt olacaklar: Belirli belgeler (öğrenci belgesi, sağlık raporu vb.) ile birlikte okul yönetimine başvurulmalı.

Nakil dönemi tercihleri: İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen öğrenciler, nakil dönemlerinde yeniden tercih yaparak istedikleri liseye yerleşme hakkı elde edebilir.
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