Fenerbahçe Kerem için gönderilen özel jeti geri çağırdı!

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Nice ile deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi Kerem Aktürkoğlu kadroya alınmadı.Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle son taktik idmanına çıkmayan Kerem Aktürkoğlu için Nice maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.Öte yandan Fenerbahçe 'nin transfer gündeminde olan ve antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun birkaç gün daha idmana çıkamayacağı öne sürüldü.Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.Benfica'da 53 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.Öte yandan Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini gerçekleştirmek için Portekiz'e gitti.Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile Fenerbahçe'nin anlaşması halinde sarı-lacivertli takımın formasını giymeyi kabul etti. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 4,5 milyon euro maaş karşılığında 4 yıllık sözleşmeye el sıkıştı.Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kerem Aktürkoğlu ile ilgili "Mutlaka alınsın" raporu verdiği ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Portekiz'e transfer görüşmeleri için giden kurmayların, havaalanındaki özel jetle birlikte İstanbul'a döndüğü kaydedildi.



Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile görüştüğü ve Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini ilettiği belirtildi. Benfica'nın durumu değerlendirmek için Fenerbahçe'den süre talep ettiği aktarıldı.



GALATASARAY'A YÜZDE 10



Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse bonservis bedelinin karından yüzde 10 kazanacak.







