05 Ağustos
Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
1-2
05 Ağustos
Malmö FF-Kopenhag
0-0
05 Ağustos
Dynamo Kiev-Pafos FC
0-1
05 Ağustos
KF Shkendija-Qarabag FK
0-1
05 Ağustos
Rangers-Viktoria Plzen
3-0
05 Ağustos
Klaksvik-Neman Grodno
2-0
05 Ağustos
Accrington Stanley-Oldham Athletic
3-1
05 Ağustos
Leverkusen-Pisa
3-0
05 Ağustos
Empoli-Sassuolo
0-0
05 Ağustos
N. Forest-Fiorentina
0-0
05 Ağustos
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala-Resovia
19:00

Fenerbahçe Kerem için gönderilen özel jeti geri çağırdı!

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu için süreçte yeni gelişmeler yaşandı.

calendar 05 Ağustos 2025 15:03 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 23:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kerem için gönderilen özel jeti geri çağırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Nice ile deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi Kerem Aktürkoğlu kadroya alınmadı.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle son taktik idmanına çıkmayan Kerem Aktürkoğlu için Nice maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan ve antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun birkaç gün daha idmana çıkamayacağı öne sürüldü.

BRUNO LAGE'DEN AÇIKLAMA!

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kerem Aktürkoğlu sakatlandı ve bu onun maçta olmasına engel oluyor. Türkiye'den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi. Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak. Yaratıcılık hakkındaki söylemin nereden çıktığını bilmiyorum. Elimizdeki oyuncular yaratıcı. Hepsinin karar verme konusunda yaratıcılığı var ve bu kısmı anlamıyorum. Biz büyük kaliteye sahip bir takımız ve bunu sahada göstermek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 


Benfica'da 53 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 

FENERBAHÇE TRANSEFER MASASINDA

Öte yandan Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini gerçekleştirmek için Portekiz'e gitti.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile Fenerbahçe'nin anlaşması halinde sarı-lacivertli takımın formasını giymeyi kabul etti. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 4,5 milyon euro maaş karşılığında 4 yıllık sözleşmeye el sıkıştı.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kerem Aktürkoğlu ile ilgili "Mutlaka alınsın" raporu verdiği ortaya çıktı.

ÖZEL JET İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de Portekiz'e transfer görüşmeleri için giden kurmayların, havaalanındaki özel jetle birlikte İstanbul'a döndüğü kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile görüştüğü ve Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini ilettiği belirtildi. Benfica'nın durumu değerlendirmek için Fenerbahçe'den süre talep ettiği aktarıldı.

GALATASARAY'A YÜZDE 10

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse bonservis bedelinin karından yüzde 10 kazanacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.