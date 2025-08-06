05 Ağustos
Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
1-2
05 Ağustos
Malmö FF-Kopenhag
0-0
05 Ağustos
Dynamo Kiev-Pafos FC
0-1
05 Ağustos
KF Shkendija-Qarabag FK
0-1
05 Ağustos
Rangers-Viktoria Plzen
3-0
05 Ağustos
Klaksvik-Neman Grodno
2-0
05 Ağustos
Accrington Stanley-Oldham Athletic
3-1
05 Ağustos
Leverkusen-Pisa
3-0
05 Ağustos
Empoli-Sassuolo
0-0
05 Ağustos
N. Forest-Fiorentina
0-0
05 Ağustos
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala-Resovia
2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda 4 maç yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçlarında Malmö-Kopenhag golsüz berabere kalırken, Rangers sahasında Viktoria Plzen'i 3-0 mağlup etti. İlk ayağın kalan 6 maçı yarın oynanacak.

calendar 06 Ağustos 2025 00:03
Haber: AA, Fotoğraf: rangers.co.uk
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda 4 maç yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 4 maç oynandı.

Üçüncü eleme turu ilk ayağı, yarınki 6 maçla tamamlanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 0-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1

Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-0

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.