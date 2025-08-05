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Porto'nun eski kaptanı Jorga Costa, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Porto'nun efsane kaptanı Jorge Costa, geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti. Kulüp, Costa için Dragao Stadı'nda halka açık veda töreni düzenleyecek.

calendar 05 Ağustos 2025 20:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Porto'nun eski kaptanı Jorga Costa, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Porto'nun eski kaptanı Jorga Costa, geçirdiği kalp krizinin ardından 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Porto'dan yapılan açıklamada, kulübün antrenman tesislerinde hayatını kaybeden Costa için yarın Dragao Stadı'nda halka açık veda töreni düzenleneceği belirtildi.

Taziye mesajı yayınlayan Portekiz ekibi "Jorge Costa aramızdan ayrıldı. Bizden biri, bir lider, bir kaptan, bir rol model. Porto'nun bir sembolü," ifadelerini kullandı.


Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı sırada Porto'da defans oyuncusu olarak yer alan Costa, 2003'de UEFA Kupası ve 2004'de UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmıştı.

2006'da oyunculuk kariyerine son veren Costa, Braga'da yardımcı antrenörlüğe başlamış son olarak Porto'da genel direktörlük görevinde bulunmuştu.

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