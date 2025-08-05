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Balıkesirspor'dan orta saha takviyesi

Balıkesirspor, Pendiksporlu orta saha oyuncusu Yekta Sönmez ile sözleşme imzalayarak orta sahasını kuvvetlendirdi.

calendar 05 Ağustos 2025 16:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'dan orta saha takviyesi
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da kiralık forma giyen Pendiksporlu orta saha oyuncusu Yekta Sönmez ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki merkez orta sahayla 1 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969'da kiralık olarak forma giyen Pendikspor'lu Yekta Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Yekta ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.
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