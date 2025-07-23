Haber Tarihi: 23 Temmuz 2025 11:04 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 11:04

KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS merkezi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Binlerce aday yerleştirme adaylarını büyük bir heyecanla beklerken gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Adaylarının büyük bir heyecanla beklediği KPSS merkezi atama sonuçlarına ilişkin takvim merak konusu oldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, KPSS 2025/1 merkezi atama sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı.

ÖSYM tarafından alınan tercihlerin ardında gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen sene takvimine bakıldığında, adaylar tercihleri 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamladı. KPSS-2025/1 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen sene tercih 18 Temmuz'da tamamlanmış, sonuçlar ise 29 Temmuz'da açıklanmıştı.

Geçen sene baz alındığında KPSS 2025/1 yerleştirme sonuçlarının yaklaşık 28 Temmuz 2025'te açıklanması bekleniyor.

KPSS 2025/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, merkezi yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlanacaktır.
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