Haber Tarihi: 04 Ağustos 2025 11:45 - Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 11:45

ABD'de gümrük muafiyeti ne zaman kalkacak? 2025

ABD'de e-ihracat yapan firmalar için önemli bir dönüm noktası yaklaşıyor. Artık, düşük değerli ürünler de dahil olmak üzere tüm ithalatlar, gümrük vergilerine ve tarifelere tabi olacak. Peki, ABD'de gümrük muafiyeti ne zaman kalkacak?

ABD'de gümrük muafiyeti ne zaman kalkacak? 2025
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De minimis" kapsamındaki gümrüksüz ithalat hakkı, ABD'ye yapılan tekil ve düşük değerli (800 dolar altı) gönderiler için uygulanabiliyordu. Bu sınır, 2016'dan beri hem e‑ticaret platformları hem de bireysel tüketiciler açısından çok tercih edilen bir uygulamaydı.

GÜMRÜK MUAFİYETİ NE ZAMAN KALKACAK?

29 Ağustos 2025 itibarıyla, 800 doların altındaki ithalatlarda uygulanan De Minimis gümrük muafiyeti kaldırılacak.

30 Temmuz 2025'te Başkan Trump tarafından imzalanan bir kararname ile, 29 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla dünya genelindeki 800 dolar altı tüm gönderilere gümrük vergisi uygulanacağı açıklandı. Bu değişiklik, özellikle küçük ve orta ölçekli e-ihracatçılar için büyük bir etki yaratacak.

DE MİNİMİS NEDİR?

De Minimis, özellikle uluslararası ticarette kullanılan bir terimdir ve "önemsiz" veya "küçük miktar" anlamına gelir. Gümrük ve vergi uygulamalarında, De Minimis sınırı, belirli bir değerin altındaki ithalatın gümrük vergisinden ve diğer vergilerden muaf tutulduğu bir eşik anlamına gelir.

Örneğin, ABD'de De Minimis değeri 800 ABD dolarıdır. Bu, 800 doların altındaki değerlerdeki ürünlerin gümrük vergisine tabi olmadan ülkeye giriş yapabileceği anlamına gelir. Bu uygulama, küçük değerli ithalatların hızlı ve maliyetsiz şekilde gümrükten geçmesini sağlamak ve ticarette bürokrasiyi azaltmak için kullanılır.
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