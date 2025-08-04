ABD'de gümrük muafiyeti ne zaman kalkacak? 2025

De minimis" kapsamındaki gümrüksüz ithalat hakkı, ABD'ye yapılan tekil ve düşük değerli (800 dolar altı) gönderiler için uygulanabiliyordu. Bu sınır, 2016'dan beri hem e‑ticaret platformları hem de bireysel tüketiciler açısından çok tercih edilen bir uygulamaydı.

29 Ağustos 2025 itibarıyla, 800 doların altındaki ithalatlarda uygulanan De Minimis gümrük muafiyeti kaldırılacak.