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Galatasaray'da Yunus Akgün resmen imzayı attı!

Yunus Akgün, Galatasaray ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

calendar 05 Ağustos 2025 22:40 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 22:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Yunus Akgün resmen imzayı attı!
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Galatasaray, iç transferde önemli bir hamle yaptı.

Sarı kırmızılılar, Yunus Akgün'ün sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada; 

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 44 maça çıkan milli yıldız, 12 gol 13 asistlik katkı sağladı. 

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