Haber Tarihi: 04 Ağustos 2025 16:23 -
Güncelleme Tarihi:
04 Ağustos 2025 16:23
Ücretli öğretmenlik başvuruları mı, ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görevlendirilmek üzere her yıl yapılan ücretli öğretmenlik başvuruları, binlerce eğitimci adayı tarafından yakından takip ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, ücretli öğretmenlik başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, başvuru şartlarının neler olduğu ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları 2025 yılında başladı mı, başvurular hangi tarihlerde yapılacak?
Ücretli öğretmenlik başvurularının 2025 yılında başlayacağı tarihle ilgili tarih araştırmaları devam ediyor. Öğretmen açığı bulunan okullara atanan ve ders başı ücret alan eğitmenler, MEB tarafından farklı illerdeki başvuruların başlayacağı zamanı sorguluyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları mı, ne zaman başlayacak?
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan ücretli öğretmenlik başvuruları illerden illere farklılık gösteriyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz-Ağustos dönemlerinde başlıyor. Şu ana kadar Beyoğlu ilçesi ve Şırnak il Milli Eğitim Müdürlüğü tarihleri duyurdu.
Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruları 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Şırnak'ta ise 15 Ağustos'ta sonlanıyor.
Başvuru tarihleri için il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri sayfası takip edilmeli.
Başvuru sonuçları adaylara SMS veya mail ile bildirilir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
· Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okuldan verilecek)
· Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)
· Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
· Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
· Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
· Sağlık Raporu (6 Aylık)
· Bir adet fotoğraf
· Varsa diğer sertifikalar
· Varsa KPSS Sonuç Belgesi
· Askerlik Durum Belgesi
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLMA ŞARTLARI
Temel şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.
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