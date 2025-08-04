Ücretli öğretmenlik başvurularının 2025 yılında başlayacağı tarihle ilgili tarih araştırmaları devam ediyor. Öğretmen açığı bulunan okullara atanan ve ders başı ücret alan eğitmenler, MEB tarafından farklı illerdeki başvuruların başlayacağı zamanı sorguluyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları mı, ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan ücretli öğretmenlik başvuruları illerden illere farklılık gösteriyor. Ücretli öğretmenlik başvuruları genellikle Temmuz-Ağustos dönemlerinde başlıyor. Şu ana kadar Beyoğlu ilçesi ve Şırnak il Milli Eğitim Müdürlüğü tarihleri duyurdu.

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruları 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Şırnak'ta ise 15 Ağustos'ta sonlanıyor.

Başvuru tarihleri için il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlükleri sayfası takip edilmeli.

Başvuru sonuçları adaylara SMS veya mail ile bildirilir.

· Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okuldan verilecek)

· Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

· Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

· Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)

· Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

· Sağlık Raporu (6 Aylık)

· Bir adet fotoğraf

· Varsa diğer sertifikalar

· Varsa KPSS Sonuç Belgesi

· Askerlik Durum Belgesi

Temel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.