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Gonçalo Guedes, Real Sociedad'a gitti!

Real Sociedad, Wolverhampton'un Portekizli yıldızı Gonçalo Guedes'i kadrosuna kattı. İspanyol ekibi, Portekizli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 04 Ağustos 2025 23:42
Haber: AA, Fotoğraf: realsociedad.eus
Gonçalo Guedes, Real Sociedad'a gitti!
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İspanya La Liga ekibi Real Sociedad, İngiltere'nin Wolverhampton takımından Gonçalo Guedes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Real Sociedad'dan yapılan açıklamada, Portekizli kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninin ardından konuşan 28 yaşındaki futbolcu, çok iyi oynayan, hücum odaklı ve hırslı bir takıma geldiğini belirterek" Takımın son yıllarda gösterdiği seviye ve oyun tarzı, Real Sociedad'ı seçmemin temel nedenleri arasında oldu," dedi.

Kariyerinde Benfica, Paris Saint-Germain, Valencia, Villarreal ve son olarak Wolverhampton formaları giyen Guedes, Portekiz Milli Takımı ile 2019'da UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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