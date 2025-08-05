Süper Lig maçları ertelendi mi? 2025-2026 maçlar ne zaman oynanacak?

2025-2026 Süper Lig sezonu 8 Ağustos günü başlıyor. Yeni transferlerle sezonu açacak olan takımlar için futbol severler heyecanlı bekleyiş içerisindeydi. Ancak TFF'den erteleme açıklaması geldi. Çekişmeli sezon öncesi hangi karşılaşmaların neden ertelendiği merak konusu. İşte, TFF açıklaması...

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlara dikkat çekerek bazı maçların ertelendiğini duyurdu.

Kulüpler ile yapılan görüşmeler ve kulüplerin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları ertelendi.

Ancak ertelenen maçların yeni tarihi henüz duyurulmadı. TFF tarafından önümüzdeki günlerde tarihler açıklanacak.

TFF değişikliği öncesi Süper Lig'de;

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı 9 Ağustos'ta,

Kayserispor - Beşiktaş maçı 10 Ağustos'ta,

Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir maçı ise 10 Ağustos'ta yapılacaktı.

Fenerbahçe - Feyenoord Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba günü, rövanş müsabakası ise 12 Ağustos'ta düzenlenecek.

Viking - Başakşehir Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçı 7 Ağustos Çarşamba, rövanş ise 13 Ağustos Çarşamba günü olacak.

St Patrick's Athletic - Beşiktaş Konferans Ligi üçüncü eleme turu birinci maçı 7 Ağustos'ta, ikinci maçı da 14 Ağustos Perşembe gerçekleşecek.