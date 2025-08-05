Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle Feyenoord ile mücadele edecek. Maç programı şu şekilde:



İlk Maç: 6 Ağustos Çarşamba günü, Feyenoord Stadyumu'nda (De Kuip) TSİ 22.00'de.



Rövanş Maçı: 12 Ağustos Salı günü, Ülker Stadyumu'nda (Kadıköy) TSİ 20.00'de.



Her iki karşılaşma da S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Play-off Turunda Benfica İhtimali



Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Bu turda sarı-lacivertlilerin rakibi, Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibi olacak. Yani, Fenerbahçe'nin Benfica ile karşılaşması için Feyenoord'u geçmesi ve Benfica'nın da Nice'i elemesi gerekiyor. Aksi halde Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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