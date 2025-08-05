Haber Tarihi: 05 Ağustos 2025 16:50 - Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 16:50

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yolculuğu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord'a karşı oynayacağı maçlarla başlayacak. Ancak, Benfica ismi sarı-lacivertliler için play-off turundaki muhtemel rakip olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle Feyenoord ile mücadele edecek. Maç programı şu şekilde:

İlk Maç: 6 Ağustos Çarşamba günü, Feyenoord Stadyumu'nda (De Kuip) TSİ 22.00'de.

Rövanş Maçı: 12 Ağustos Salı günü, Ülker Stadyumu'nda (Kadıköy) TSİ 20.00'de.

Her iki karşılaşma da S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Play-off Turunda Benfica İhtimali

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Bu turda sarı-lacivertlilerin rakibi, Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibi olacak. Yani, Fenerbahçe'nin Benfica ile karşılaşması için Feyenoord'u geçmesi ve Benfica'nın da Nice'i elemesi gerekiyor. Aksi halde Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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