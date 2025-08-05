05 Ağustos
Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
1-182'
05 Ağustos
Malmö FF-Kopenhag
0-087'
05 Ağustos
Dynamo Kiev-Pafos FC
0-044'
05 Ağustos
KF Shkendija-Qarabag FK
0-144'
05 Ağustos
Rangers-Viktoria Plzen
21:45
05 Ağustos
Klaksvik-Neman Grodno
21:45
05 Ağustos
Accrington Stanley-Oldham Athletic
21:45
05 Ağustos
Leverkusen-Pisa
3-0
05 Ağustos
Empoli-Sassuolo
0-0
05 Ağustos
N. Forest-Fiorentina
21:45
05 Ağustos
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala-Resovia
19:00

Boluspor, Can Arda Yılmaz ve Abdulsamet Kırım'ı renklerine bağladı

Boluspor, orta saha hattını güçlendirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Almanya doğumlu Can Arda Yılmaz ile 3, altyapıdan yetişen Abdulsamet Kırım ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 05 Ağustos 2025 19:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Boluspor, Can Arda Yılmaz ve Abdulsamet Kırım'ı renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncuları Can Arda Yılmaz ve Abdulsamet Kırım'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Almanya'ya doğumlu Can Arda Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı, genç oyuncunun futbola Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) takımlarından Karlsruher'de başladığı belirtildi.

Orta saha oyuncusu Abdulsamet Kırım'la da 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Futbola Boluspor altyapısında başlayan Kırım'ın çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Boluspor'a döndüğü ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.