Altınordu Başkanı Halim Bezircilioğlu: 'Hiçbir hazırlığımız yok'

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın temmuz ayında emekliye ayrılma kararı aldığını açıklayıp, önceki gün yatırımcı bulamaması nedeniyle, 'Emaneti iade edeceğim' mesajı vermesi şaşkınlığa neden olurken, camiada gözler Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu'na çevrildi. Seyit Mehmet Özkan'la bir araya geldiğini belirten Halim Bezircilioğlu,diye konuştu.Futbolu devralma imkanlarının olmadığını,dedi.Özkan, Altınordu'nun futbol şubesini 2012 yılında devralıp şirketleştirmişti.Altınordu'da son dönemde ismi Trabzonspor'la anılan genç stoper Bilal Demirağ, Fenerbahçe ile el sıkıştı. A takım kadrosundan çıkarılan 16 yaşındaki milli savunma oyuncusunun sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağı bildirildi. Kulübün devir gündeminde bünyesindeki altyapı patentli yıldız adayı oyuncularını da satan İzmir temsilcisi geçtiğimiz günlerde sol kanat Mustafa Duru (16) ve kaleci Arda Yılmaz (17) ve orta saha oyuncusu Ömer Özyurt'u (13) Galatasaray'a uğurlamıştı.