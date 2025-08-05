05 Ağustos
Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
1-184'
05 Ağustos
Malmö FF-Kopenhag
0-089'
05 Ağustos
Dynamo Kiev-Pafos FC
0-045'
05 Ağustos
KF Shkendija-Qarabag FK
0-145'
05 Ağustos
Rangers-Viktoria Plzen
0-01'
05 Ağustos
Klaksvik-Neman Grodno
0-02'
05 Ağustos
Accrington Stanley-Oldham Athletic
0-01'
05 Ağustos
Leverkusen-Pisa
3-0
05 Ağustos
Empoli-Sassuolo
0-0
05 Ağustos
N. Forest-Fiorentina
21:45
05 Ağustos
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala-Resovia
19:00

Samatta Le Havre'ye transfer oldu!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Ally Samatta, Ligue 1 ekibi Le Havre ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki Tanzanyalı forvet, yeni takımında 70 numaralı formayı giyecek.

calendar 05 Ağustos 2025 19:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samatta Le Havre'ye transfer oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransa'nın Le Havre'ye takımına transfer oldu.

Ligue 1 ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandığı ve 70 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Samatta, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Antwerp takımında kiralık olarak forma giyerken, 2022-2023 sezonunda ise yine Belçika'nın Genk ekibinde aynı şekilde görev almıştı.

Temmuz 2023'de PAOK'a transfer olan Tanzanyalı futbolcu, Yunan ekibinde 64 maçta 8 gol kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.