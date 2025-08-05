Haber Tarihi: 05 Ağustos 2025 17:54 - Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 17:54

Beşiktaş Konferans Ligi maçı ne zaman? St Patrick's Athletic - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenir?

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 3. elem turu ilk maçına St Patrick's Athletic ile çıkıyor. Siyah beyazlı ekip, Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turu maçları ardından veda etmişti. Şansını Konferans Ligi'nde deneyecek olan Beşiktaş, 7 Ağustos günü St Patrick's Athletic karşısına çıkıyor. Deplasmanda gerçekleşecek maç ardından takımlar rövanş için karşılaşacak. Play-off'a kalabilmek adına siyah beyazlı ekip tamam mı, devam mı mücadelesi verecek. Peki, Beşiktaş Konferans Ligi maçı saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş Konferans Ligi maçı ne zaman? St Patrick's Athletic - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenir?
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UEFA Avrupa Ligi'nde istediğini alamayan Beşiktaş, Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. İrlanda takımı St Patrick's Athletic ile üçüncü eleme turunda karşılaşacak ve rövanş maçı da İstanbul'da düzenlenecek. Siyah beyazlı takım Konferans Ligi'nde galibiyete ilerlemek istiyor. İşte, Beşiktaş maçı detayları...

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçına St Patrick's Athletic ile çıkacak olan Beşiktaş, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 21:45'te Tallaght Stadium Dublin'de olacak.

Maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem David Šmajc yönetecek. Šmajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ile Tomaž Cerne yapacak. Maçın henüz yayıncısı duyurulmadı.

Beşiktaş'ın St Patrick's Athletic takımı ile rövanş maçı ise 14 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Tüpraş Stadyumu'nda olacak.
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