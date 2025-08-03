Heung-Min Son, Tottenham'a veda etti

DUYGUSAL AÇIKLAMA

TOTTENHAM PERFORMANSI

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, 10 yılını verdiği kulübüne gözyaşları içinde veda etti.Güney Kore'deki Seul Dünya Kupası Stadı'nda oynanan Newcastle United'la 1-1 sona eren hazırlık maçının 65. dakikasında yerini Mohammed Kudus'e bırakan Son, Londra ekibiyle son maçına çıktı.Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Son, "Açıkçası, bu kadar çok zaman geçirdiğim bir takımdan ayrılmak kolay değil ve tüm bu oyunculardan gelenleri duymak beni çok duygulandırdı. Bu maçta oynarken gerçekten çok mutluydum. Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve rakiplerim sayesinde unutulmaz bir gün geçirdim. O kadar mutluyum ki bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum," ifadelerini kullandı.Futbolculuk kariyerini henüz noktalamadığını ifade eden Güney Koreli yıldız,dedi.2015'de Bayer Leverkusen'den İngiliz ekibine katılan 33 yaşındaki futbolcu, Tottenham'la geçen sezon Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırmıştı.Tottenham formasıyla 454 maça çıkan Güney Koreli yıldız, 173 gole imza atarken 101 de asist kaydetti.