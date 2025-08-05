Süleyman Hurma'dan Türk futbolu ve transferler için tepki

Süper Lig'e 1 yıllık aranın ardından geri dönen Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Geride kalan sezonu değerlendiren Hurma, Türk futbolundaki yapısal sorunlara da dikkat çekti. Tecrübeli futbol insanı, kulübün yaşadığı sıkıntılara rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını ifade etti.Süper Lig'de küme düşmelerinin ardından toplumdaki beklentinin 1'inci Lig'den de düşmeleri olduğunu ancak küllerinden doğduklarını belirten Süleyman Hurma,ifadelerini kullandı.Türkiye'de profesyonel takım sayısının çok fazla olduğunu söyleyen Süleyman Hurma,şeklinde konuştu.Profesyonel takım sayısının düşürülmesiyle sorunların büyük kısmını ortadan kaldırılabileceğine dikkat çeken Hurma, şu ifadeleri kullandı:Kulüplerin kaynakları hakkında konuşmaya devam eden Süleyman Hurma,şeklinde konuştu.Türk futbolunun uçuruma gitmediğini, uçurumdan atıldığını dile getiren Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımlar arasında bir makasın kalmadığına dikkat çekti. Hurma, sözlerini şöyle sürdürdü:Geçtiğimiz sezon ligde uzun süre ikinci sırada yer almalarına rağmen sezonun son bölümünde yaşadıkları puan kayıplarına da değinen Hurma, kadro derinliğinin yeterli olmadığını, bazı futbolculara fazla yük bindiğini ve sakatlıkların yaşandığını anlattı. Hurma,dedi.Yeni sezona ilişkin hedeflerini de anlatan Hurma,ifadelerini kullandı.Kırmızı-siyahlı ekibin efsane Vefa Stadı'yla ilgili sürece dair de bilgi veren Hurma,dedi.Transfer politikasıyla ilgili de konuşan Hurma, eski oyuncuları Balkovec ve Enzo Roco'nun takıma dönüşlerinin planlı olmadığını ancak hem kulübün hem de oyuncuların birbirinden memnun olduğunu dile getirdi. Hurma, şöyle konuştu:2023-24 sezonunda bir alt lige düşmelerini,açıklayan Süleyman Hurma, hala o sözlerinin arkasında olduğunu vurguladı. O dönemdeki düşüncesinin daha da kuvvetlendiğini belirten Başkan Hurma,ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısıyla birlikte hakem hatalarının kabul edilebilir seviyelere düştüğünün altını çizen Hurma,şeklinde konuştu.Hataların tabii ki olabileceğini ancak hakemlerin sahaya çıktıklarında adil olmaları gerektiğini belirten Hurma, sözlerini şöyle sürdürdü:Kulüpler Birliği Vakfı'na ilişkin görüşlerini de aktaran Hurma, yapının yasal bir karşılığı olmadığını belirtti. Hurma sözlerini şöyle noktaladı: