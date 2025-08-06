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Feyenoord - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak.

calendar 06 Ağustos 2025 01:08
Fotoğraf: AA
Feyenoord - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak.

De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.


MUHTEMEL 11'LER

Muhtemel Fenerbahçe XI: İrfan Can, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz, Duran.

Muhtemel Feyenoord XI: Wellenreuther, Read, Watanabe, Plug, Bos, Timber, In-Beom Hwang, Hadj Moussa, Steijn, Sauer, Ueda.



Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkı elde eden sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'e gerçekleştirdi.

Portekiz'de 3 hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, kampın ardından taraftarı önünde Lazio'yla özel maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Portekiz'de Benfica'ya 3-2 yenilerek tek yenilgisini yaşamıştı.

Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta sahasında oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular, Feyenoord mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.

FEYENOORD'UN BAŞINDA TANIDIK BİR İSİM

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen Robin van Persie yapıyor.

2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan, ardından da Feyenoord forması giyip futbol hayatını noktalayan Robin van Persie, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçmişti.

KADRO 

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 39. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.
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