Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu transfer döneminde Avrupa'daki kulüplerin gözdesi haline geldi. Almanya'dan Leipzig, İtalya'dan Atalanta ve İngiltere'den West Ham ile Sunderland'in ilgilendiği Barış Alper için sarı-kırmızılı kulüp 'tok satıcı'yı oynuyor.
BARIŞ'A BOEY STRATEJİSİ
25 yaşındaki yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde değerini katlayacağını düşünen Galatasaray cephesi, astronomik teklif gelmesi halinde masaya oturacak. 2023 yazında İngiltere'den 12 milyon Euro'luk teklif alan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi vitrini düşünülerek satılmamıştı.
30 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Manchester United ve Bayern Münih maçlarında piyasa yapan Boey, söz konusu sezonun devre arasında 30 milyon Euro'ya Bundesliga'ya transfer oldu.
%20'SI KEÇİÖREN'E
Sarı-kırmızılılar, 10 Temmuz 2021'de kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz için Ankara Keçiörengücü'ne 2.1 milyon Euro ödemişti. Başkent ekibinin ayrıca bir sonrası satıştan %20'lik payı bulunuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Barış Alper, 14 gol atıp 5 asist yapmıştı.
BARIŞ'A BOEY STRATEJİSİ
25 yaşındaki yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde değerini katlayacağını düşünen Galatasaray cephesi, astronomik teklif gelmesi halinde masaya oturacak. 2023 yazında İngiltere'den 12 milyon Euro'luk teklif alan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi vitrini düşünülerek satılmamıştı.
30 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ
Manchester United ve Bayern Münih maçlarında piyasa yapan Boey, söz konusu sezonun devre arasında 30 milyon Euro'ya Bundesliga'ya transfer oldu.
%20'SI KEÇİÖREN'E
Sarı-kırmızılılar, 10 Temmuz 2021'de kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz için Ankara Keçiörengücü'ne 2.1 milyon Euro ödemişti. Başkent ekibinin ayrıca bir sonrası satıştan %20'lik payı bulunuyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Barış Alper, 14 gol atıp 5 asist yapmıştı.