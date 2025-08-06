05 Ağustos
Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
1-2
05 Ağustos
Malmö FF-Kopenhag
0-0
05 Ağustos
Dynamo Kiev-Pafos FC
0-1
05 Ağustos
KF Shkendija-Qarabag FK
0-1
05 Ağustos
Rangers-Viktoria Plzen
3-0
05 Ağustos
Klaksvik-Neman Grodno
2-0
05 Ağustos
Accrington Stanley-Oldham Athletic
3-1
05 Ağustos
Leverkusen-Pisa
3-0
05 Ağustos
Empoli-Sassuolo
0-0
05 Ağustos
N. Forest-Fiorentina
0-0
05 Ağustos
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala-Resovia
2-1

Galatasaray'dan Barış Alper'e Boey stratejisi!

Galatasaray, Avrupa'dan teklifler alan Barış Alper Yılmaz'ı Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkararak piyasa değerini artırmak istiyor.

calendar 06 Ağustos 2025 08:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Barış Alper'e Boey stratejisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu transfer döneminde Avrupa'daki kulüplerin gözdesi haline geldi. Almanya'dan Leipzig, İtalya'dan Atalanta ve İngiltere'den West Ham ile Sunderland'in ilgilendiği Barış Alper için sarı-kırmızılı kulüp 'tok satıcı'yı oynuyor.

BARIŞ'A BOEY STRATEJİSİ

25 yaşındaki yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde değerini katlayacağını düşünen Galatasaray cephesi, astronomik teklif gelmesi halinde masaya oturacak. 2023 yazında İngiltere'den 12 milyon Euro'luk teklif alan Sacha Boey, Şampiyonlar Ligi vitrini düşünülerek satılmamıştı.


30 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Manchester United ve Bayern Münih maçlarında piyasa yapan Boey, söz konusu sezonun devre arasında 30 milyon Euro'ya Bundesliga'ya transfer oldu.

%20'SI KEÇİÖREN'E

Sarı-kırmızılılar, 10 Temmuz 2021'de kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz için Ankara Keçiörengücü'ne 2.1 milyon Euro ödemişti. Başkent ekibinin ayrıca bir sonrası satıştan %20'lik payı bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Barış Alper, 14 gol atıp 5 asist yapmıştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.